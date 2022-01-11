كهربا إلى هاتاي.. و«كورونا» يضرب الأهلي

دوليه

أعلن الأهلي المصري رسميا إعارة لاعبه محمود كهربا لصفوف هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم الجاري بنية البيع. وأوضح الأهلي أنه تم تمديد عقد كهربا لموسم إضافي قبل سفر اللاعب لتركيا. وتشير المعلومات الواردة من النادي أن الإعارة مقابل 500 ألف دولار لمدة 6 أشهر و3.5 ملايين دولار في حال فعل النادي التركي بند الشراء. يذكر أن كهربا أشار إلى أنه لم يتوقع أن يرحل عن الأهلي مؤكدا أنه يفعل ما عليه داخل الملعب ويحترم رؤية المدرب بيتسو موسيماني ولا توجد أي مشاكل بينهما لكن من الصعب على لاعب يشارك باستمرار ويسهم في تحقيق الانتصارات أن يجلس بديلا ويصبح بلا دور.من جانبه قال بيتسو موسيماني إنه لم يطلب إعارة محمود كهربا إلى هاتاي. وأكد أن إدارة الأهلي هي التي أبلغته خلال إجازته بخروج كهربا للإعارة.في سياق آخر ضرب فيروس كورونا الأهلي بقوة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفريق إصابة 5 لاعبين بالفيروس. وأعلن الأهلي إصابة 5 من لاعبيه بكورونا وهم بيرسي تاو، لويس ميكسيوني، أحمد عبد القادر، ياسر إبراهيم، أحمد كوكا، فيما يخضع 3 لاعبين لمسحة طبية جديدة وهم رامي ربيعة وطاهر محمد ومحمد فخري. وطالب الجهاز الطبي الجميع بارتداء الكمامات وعقد طبيب الفريق أحمد أبو عبلة جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق التدريبات. وحرص الجهاز الطبي على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

