قمتان في «الممتاز»

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تشهد الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز اليوم قمتين كبيرتين تجمع الأولى السالمية مع كاظمة في الساعة 05:40 مساءً على ستاد ثامر، ويلتقي في الثانية الكويت مع العربي في الساعة 07:45 مساءً على ستاد الكويت. وستحدد نتائج المباراتين شكل الصراع على المراكز الأولى قبل توقف المسابقة مع نهاية القسم الأول الذي يختتم غداً بمواجهة اليرموك مع الفحيحيل. وتتجه الأنظار إلى مواجهة الكويت المتصدر مع العربي حامل اللقب، حيث يدخلها الأول بحثاً عن تعزيز الصدارة التي تبوأها في الجولة الماضية مستغلا خسارة كاظمة من القادسية، في حين يتطلع الأخضر تأكيد صحوته والاقتراب أكثر من خلال تعطيل الأبيض والفوز عليه. الكويت الذي يملك 19 نقطة لا يريد تفويت الفرصة من أجل إنهاء القسم الأول وهو في قمة الترتيب، بالإضافة إلى إبعاد العربي حامل اللقب عن المنافسة، والتفرغ لمسابقة كأس ولي العهد التي يحمل لقبها. ورغم أن الأبيض بقيادة مدربه نبيل معلول لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لكنه في المجمل حقق النتائج المطلوبة التي وضعته في صدارة الترتيب.

ويملك معلول الأوراق اللازمة لتجاوز منافسه في جميع الخطوط، وذلك بعد عودة الموقوفين وأولهم المغربي المهدي برحمة وسامي الصانع وأحمد الزنكي والمصابين فهد حمود وعلي حسين، مع وجود فيصل زايد ويوسف ناصر وفهد الهاجري وطلال الفاضل والكاميروني رايان ماكغوان والكونغولي ديوميرسي مبوكاني مع الوافد الجديد طه الخنيسي. لكن الأبيض يفتقد حارس مرماه حميد القلاف الموقوف لطرده في مباراة النصر الجولة قبل الماضية، والغيني سيدوبا سوماه المنضم لمنتخب لبلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا. في المقابل، يدرك الأخضر ومدربه الكرواتي أنتي ميشا أن مباراة اليوم تمثل «مفترق طرق» للفريق لأن الفوز فيها يجدد أمله في المنافسة على اللقب، في حين الخسارة أو حتى التعادل تعنى ابتعاده وبقائه في المركز الخامس، فالعربي يملك حالياً 14 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن الكويت. ويغيب عن الفريق اليوم قائده عبدالله الشمالي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العام 2021 بسبب الإيقاف، كما يغيب للسبب ذاته المدافع حسن حمدان صاحب هدف الفوز القاتل على اليرموك في الجولة الماضية. وظهر الأخضر بمستوى متذبذب هذا الموسم رغم تدعيم صفوفه بنجمي القادسية سلطان العنزي وسيف الحشان ووجود المتألق الليبي السنوسي الهادي وعلي خلف وبندر السلامة والكرواتي جوسيب كينزيفيتش والسوري علاء الدالي. وفي اللقاء الثاني، تشتعل المنافسة بين كاظمة والسالمية المتساويين في الرصيد بـ 17 نقطة لكل منهما، ويريد البرتقالي والسماوي تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل اعتلاء الصدارة على أمل تعثر الكويت أمام العربي. كاظمة القادم من خسارة قاسية أمام القادسية بثلاثية نظيفة، يدرك أن التعثر في مباراة اليوم يعني ابتعاده أكثر عن الصدارة التي تمسك بها لجولات عدة، في المقابل، يتطلع السماوي بقيادة مدربه الوطني محمد إبراهيم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وتأكيد جديته في المنافسة على درع الدوري.

