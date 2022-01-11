«أزرق اليد» هزم قطر ودياً

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فاز منتخب كرة اليد على نادي قطر القطري 28-22 في اولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في الدوحة استعدادا لبطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم بولندا - السويد 2023 والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية من 18 يناير الحالي لغاية 31 منه. ويلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سنغافورة، كوريا الجنوبية والأردن.

وكان من المفترض أن يخوض «أزرق اليد» أولى مبارياته أمام نادي الريان لكنه واجه قطر بعد تعذر أقامة المباراة أمام الريان.

وقدم الأزرق عرضاً لافتاً وأنهى الشوط الأول متقدماً 12-10 وحافظ على تقدمه في الشوط الثاني قبل أن ينهي اللقاء لصالحه. وسيخوض الفريق مباراته الثانية اليوم أمام منتخب رديف قطر.

