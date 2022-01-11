«الدفاع» بطل سباق الطريق

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توج فريق وزارة الدفاع بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لسباق تتابع الطريق للموسم الرياضي 2021-2022 بينما حل فريق الحرس الوطني في المركز الثاني وجاء في المركز الثالث الكهرباء والماء.وعقب ختام المنافسات تم تكريم فريق وزارة الدفاع بحضور د. مشعل الهدبة نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات ومحمود أبل نائب المدير العام مستشار في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى وحامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات عضو اللجنة العليا لدوري الوزارات. وهنأ الهدبة فريق وزارة الدفاع بهذا الفوز،مشيداً بالأداء المميز للاعبين المشاركين في السباق.

