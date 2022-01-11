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العربي وقَّع مع الصولة.. وجزائري في الطريق


وقَّع العربي عقداً مع المهاجم الليبي محمد الصولة يوم أمس، سينضم بموجبه الأخير إلى صفوف الأخضر حتى نهاية موسم 2022 – 2023، فيما وصل العربي إلى المراحل النهائية من إجراءات التعاقد مع المدافع الجزائري عماد الدين أبو بكر وسيعلن رسمياً عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، لينضم اللاعبان إلى قائمة المحترفين التي تضم النجم الليبي السنوسي الهادي والسوري علاء الدالي والكرواتي جوسيب كينزيفيتش، فيما استغنى النادي عن المحترف التونسي أيمن محمود بسبب تأثره بإصابة في الرباط الصليبي، والسوري مارديك مارديكيان الذي تراجع مستواه خلال مشاركاته المتقطعة إثر معاناته مع الإصابة أيضاً. ومثل الصولة البالغ من العمر 28 سنة أندية أهلي طرابلس الليبي والمحرق والرفاع البحرينيين والصفاقسي التونسي، فيما دافع عماد الدين عن ألوان شبيبة الساورة الجزائري.


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