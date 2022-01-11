الاخيرة

نشأت الإمارة الأولى في الكويت مع وصول العتوب من آل الصباح وآل الخليفة وآل الجلاهمة الكرام وتولي الشيخ صباح الأول مقاليد الحكم عام 1756، ولا يعتد في هذا السياق بمن حاول إضافة مائة عام لنشأة الدولة لا يعرف إبانها من حكمها، أو من يقول بكل نباهة! بأن هناك قوماً كانوا موجودين قبل وصول العتوب، فنعم لم تكن الكويت أرضاً حراماً مليئة بالألغام حتى لا يعيش عليها أقوام... ما هو ثابت ولا يجوز التشكيك به هو أن الكويت نشأت كدولة مع تولي أسرة آل الصباح الحكم عام 1756 وليس قبل ذلك أو بعده...

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الإمارة الثانية ابتدأت مع حكم الشيخ مبارك آل الصباح عام 1896 والقفزة التي حصلت للكويت في عهده وعقده معاهدة الحماية مع بريطانيا العظمى، والتي ساعدت على بقاء كينونة الكويت ولو أن الشيخ مبارك راهن على القوى الأخرى كالدولة العثمانية أو الإمبراطورية الألمانية أو القيصرية الروسية ممن هُزموا أو تفككوا في الحرب الكونية الأولى لتغير مسار ومصير الكويت للأسوأ بشكل جذري.

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الإمارة الثالثة بدأت عام 1950 عند تولي الشيخ عبدالله السالم الحكم وما بعده من نهضة علمية عاشتها الكويت ولتحقق استقلالها، ونشوء الحياة الديموقراطية فيها وبدء سطوح نجمها كإشعاع حضاري في الخليج والمنطقة العربية، لذا فالكويت في انتظار الإمارة الرابعة التي من اعمدتها العمل الحقيقي للاستغناء عن النفط ثروتنا الناضبة وبدء النهضة في جميع مجالات الحياة التعليمية والصحية والتنموية والإعلامية والأدبية والرياضية والتحول لمركز مالي وتجاري وسياحي فاعل، ينافس الأشقاء عبر اختيار الرجال والنساء الأكفاء الأمناء والتشجيع الفاعل للقطاع الخاص، واستبدال فكرة «الدولة المؤقتة» في كل شيء إلى «الدولة الدائمة» وهو مشروع طموح قابل للتحقيق والتنفيذ عبر وضع رؤية وخطة ذكية واقعية واختيار الأشخاص المناسبين لتنفيذها حتى لو أحضرنا بعضهم من الخارج ثم خلق رقابة صارمة على التنفيذ...

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آخر محطة:

لا يضعف الكويت مثل الأزمات والانسدادات السياسية قصيرة النظر التي نعيشها ومعها اللعب بتاريخ الكويت بين حين وآخر عبر الادعاء أننا مطالبون دائماً من العراق الشقيق وهو ادعاء يضر بالبلدين، إضافة إلى أنه غير حقيقي على الإطلاق وقد فندناه في أكثر من مقال ولقاء ويجب أن يجرم ويعاقب بشدة من يشكك بتاريخنا ويجعل وجودنا حالة رخوة وهلامية أو يعمل على تنازعنا فالقضية لم تعد تحتمل!

