ملكة المستقبل

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احتفالاً بعيد ميلادها الـ 40 الذي صادف الأحد، كشفت الصفحات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ثلاث صور جديدة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون. وكان مصور الموضة العالمي باولو روفرسي التقط الصور في نوفمبر 2021 في حدائق كيو في غرب لندن، وقال إن تصوير الدوقة كان «لحظة فرح خالص» وقال: «بطاقتها الإيجابية» يمكنها أن «تجلب الأمل للعالم بأسره». وأضاف روفرسي: «تأثرت بدفئها وترحيبها الودي وسحرها بعيونها اللامعة التي عكست جمال روحها وابتسامتها التي تظهر كرم قلبها»، وستصبح الصور، جزءًا من المجموعة الدائمة في معرض الصور الوطني بمجرد إعادة فتحه العام 2023. وبحسب مصادر القصر الملكي البريطاني، سيتم تعليق صور زوجة الأمير ويليام الذي يأتي في الترتيب الثاني بعد والده الأمير تشارلز في تولي العرش البريطاني مما يعني أن كيت قد تكون الملكة المقبلة، أولاً في مواقع لم يعلن عنها بعد في مقاطعة بيركشاير «ربما قلعة وندسور» وسانت أندروز وأنغليسي، وهي أماكن يقال إن لها معنى خاصًا للدوقة.