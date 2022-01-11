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شجرة السلام


تشكل الألعاب البهلوانية والرقصات الموسيقية الأفريقية، أحد أبرز عوامل الجذب الترفيهية لزوار موسم الرياض في منطقة «شجرة السلام» بالعاصمة السعودية، إذ تمثل أحد أهم العروض والفعاليات التي تقدمها المنطقة على مسرحها. ويقدم عرض الرقص الموسيقي والألعاب البهلوانية الأفريقية نحو 10 عارضين على مسرح المنطقة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل عرض. وتضيف الرقصات والألعاب البهلوانية الأفريقية في موسم الرياض تنوعاً ترفيهياً فريداً، إذ تتيح للزوار مشاهدة ألوان من الأحداث الترفيهية العالمية المنتمية إلى عادات وتقاليد شعوب مختلفة، وهي منتشرة في عدد من دول العالم وقاراتها. وتعد منطقة «شجرة السلام» واحدة من مناطق موسم الرياض 2021، وتتميز بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة، التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة، يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية. (واس)


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