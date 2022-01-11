سمو ولي العهد لثامر العلي: نقدِّر جهدك وعطاءك

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الاميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المباني السكنية في مدينة نيويورك الاميركية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم ، مشيدا بما يشهده البلد الشقيق في عهده الميمون من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، معربا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومتمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لفترة ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وتحقيق ما ينشده البلد الصديق من رقي ونمو وازدهار راجيا سموه له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي.

هذا وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.

