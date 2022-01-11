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أول النهار

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وزير الخارجية نقل تحايا سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد

الرئيس القبرصي استقبل الناصر وناقشا العلاقات الثنائية


نقل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر أطيب تحايا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت إلى رئيس قبرص الصديقة نيكوس أناستاسياديس وذلك خلال استقبال الرئيس القبرصي للشيخ احمد الناصر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.


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