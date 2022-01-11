الدوام «نص بنص».. والبصمة OFF

الأولى

تأكيدا لما نشرته النهار عن اعتماد الحكومة لنهج جديد في مواجهة انتشار وباء كورونا دون التأثير على الحياة الاقتصادية والتعليمية، اعتمد مجلس الوزراء أمس قرارات عدة ليس من بينها الاغلاق.

حيث حدد المجلس نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% على ان تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود ويعمل بالقرار اعتبارا من غد الاربعاء وحتى اشعار اخر وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار. كما دعا المجلس القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل الى الحد الادنى الممكن لتسيير الاعمال، والتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الاطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

والزمت الحكومة اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء وحتى اشعار اخر، والزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50? مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 12/1/2022 وحتى اشعار اخر.

وكلفت الحكومة الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للانشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، مع التأكيد على العاملين ومرتادي كل من الصالونات، محال الحلاقة، الاندية الصحية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا، والتعميم على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق الأونلاين وفي حال الحاجة الى التواجد يتم ذلك من خلال حجز موعد في منصة متى المركزية لادارة المواعيد الحكومية وذلك في تطبيق سهل او منصات حجز المواعيد الخاصة في الجهة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: بإذن الله لا نحتاج إلى العودة لاجراءات الحظر وكل اجراءات الحكومة تتخذ بشكل متدرج، داعيا الجميع الى الاقبال على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لاستكمال اجراءات التحصين.

من جهته اعلن وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا بأنه تم تعريف المحصن بأنه من تلقى جرعتين من اللقاح المعتمد في الكويت ولم يكمل مدة 9 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، وغير المحصن هو من لم يتلق أي جرعة أو من اخذ الجرعة الثانية منذ أكثر من 9 أشهر ولم يتقدم للحصول على الجرعة الثالثة.

وأكد رضا انه في حال زيادة الإصابات في المدارس سيقابله إجراءات متدرجة سواء بالعودة إلى الاونلاين أو إجراءات أخرى.

من جانب آخر اعلن رضا انه جار اعتماد آلية صرف مكافأة الصفوف الامامية استعدادا للصرف ولدينا القدرة على اجراء الفحوصات في مراكز الرعاية الاولية وزيادتها في حال الحاجة ولدينا قطاع خاص مواز.

وقال سيتم اعتماد آلية تطعيم الاطفال من 5 إلى 11 سنة وخلال اسابيع سيعلن عن آلية التنفيذ، موضحا ان المنظومة الصحية قادرة على التصدي للتحورات ولن نحتاج إلى العودة للوراء فيما يتعلق بالحظر الكلي او الجزئي ولدينا لجنة طوارئ كورونا التي تتخذ كل الاجراءات في حالة الضرورة.

كما اصدر ديوان الخدمة المدنية لاحقا تعميما بوقف العمل بنظام البصمة واثبات الحضور والانصراف بكشوف كما تمت اعادة العمل بحالات الاعفاء من الدوام مع تكليف كل جهة بتحديد ساعات عملها.

وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 3683 حالة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 437602 وحالة وفاة جراء الاصابة مشيرة الى ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 14 في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 20889 ووصل اجمالي عدد الحالات في الاجنحة الى 147. واضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36318 ليصبح مجموع الفحوصات 6235969، مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 10?1?.

من جانب اخر، اكدت وزارة الصحة انها لن تتخذ اي اجراءات اضافية لمواجهة كورونا الا اذا كان هناك تأثير على السعة السريرية بشكل واضح في المستشفيات.

وقال رئيس فريق كوفيد- 19 في الوزارة د. هاشم الهاشمي ان المنظومة الطبية متماسكة، ولديها القدرة على التعامل مع تطورات جائحة كورونا وفق الخبرات المتراكمة من الموجات السابقة، مطمئنا الى انه من خلال توصياتنا سنحاول ان نبتعد عن أي تأثير على الجوانب الاقتصادية او الاجتماعية او التعليمية في المجتمع، ومشددا على ان ذلك يحتاج الى تعاون المجتمع.

واشار الى ان رغم استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسبوعين الماضيين، فان الوضع السريري مازال مستقراً والمنظومة الطبية متماسكة، متوقعا حدوث ضغط على المستوصفات واقسام حوادث المستشفيات لكن اغلب الحالات سيكون بسيطاً.

وأكد الهاشمي ضرورة اخذ الجرعة التعزيزية للقاح كورونا لانه ثبت وفق الدراسات انها تقلل من الاعراض الشديدة والحاجة لدخول المستشفيات، فضلا عن ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأهمها التباعد الاجتماعي.

من جهته، كشف عضو اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا العقيد عبدالله المطيري، عن فض أي مناسبة مخالفة وتحويل صاحبها الى النيابة، مشيرا الى ان العقوبات تصل الى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار.

ودعا المطيري المواطنين والجيران الى الابلاغ عن التجمعات، موضحاً نتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية.