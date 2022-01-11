لجنة لمراجعة إجراءات الحَجْر في «شلونك»

الأولى

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات الحجر الصحي في تطبيق شلونك.

وقال: تم تكليف وزارتي الصحة والداخلية والادارة العامة للطيران المدني بمراجعة مدة وإجراءات حجر القادمين من الخارج وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

من جهة اخرى، تتجه وزارة الداخلية لاقامة دعوى ضد الفنانة أحلام والفنان فهد الكبيسي بعد كسرهما الحجر الصحي المقر عليهما بعد وصولهما للبلاد لاحياء حفل زفاف خاص.

واعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن دخول وخروج مطرب الكبيسي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق شلونك، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية. بدورها أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر عن اتخاذها الاجراءات القانونية ضد فنانين خليجيين ومرافقيهما لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل بتطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد.

