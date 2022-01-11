«النهار».. الريادة الخبرية

الأولى

تأكيداً لما أشارت إليه النهار قبل أكثر من أسبوعين، وبالتحديد في 23 ديسمبر الماضي عن أنه لا نية لدى الحكومة في فرض الحظر، ولا في الإغلاق، جاءت قرارات مجلس الوزراء أمس منسجمة مع ما تم نشره ومتفقة مع ما أبرزته من النوايا والتوجهات.

قرارات الحكومة أكدت كذلك المانشيت الذي تفردت به النهار أمس وهو الحياة الطبيعية.. غياب مؤقت في بيان واضح وإعلان بيِّن للعودة إلى المرحلة الرابعة من خطة الحياة الطبيعية لمراحل العودة إلى ما قبل جائحة كورونا الذي عنونت عنه أيضاً في عددها الصادر في 4 يناير الحالي.

والنهار التي تتحرى دائماً الدقة فيما تنشره تؤكد من جديد أن كل المؤشرات والدلائل مبشرة، وأنه لا عودة إلى الوراء، وأن اتخاذ التدابير الوقائية لا يعني النكوص عن المضي في طريق عودة الحياة إلى ما قبل كوفيد - 19.