«رضاوه» حكومية لمجلس الأمة

الأولى

بدأ التمثيل النيابي في الحكومة يثمر تعاونا ايجابيا بين السلطتين ستتمثل بواكيره في حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي ستعقد الخميس المقبل لاقرار جملة تشريعات تتعلق بتكويت الوظائف وتعزيز الحريات، في ظل تسابق نيابي على تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة.

من جهته بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تلقيه طلبين لعقد جلستين خاصتين الأربعاء والخميس، مشيرا الى انه اتخذ الإجراءات اللائحية اللازمة.

‏وبين ان الطلب الأول لعقد جلسة الاربعاء مقدم من النواب خالد المونس ومبارك الحجرف وثامر السويط ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وشعيب المويزري ومحمد المطير ومهند الساير والصيفي الصيفي وحسن جوهر. ‏‎وقال ان الطلب الثاني لعقد جلسة الخميس مقدم من النواب مهلهل المضف وحسن جوهر وبدر الملا وحمد المطر وفايز الجمهور ومحمد الحويلة واسامة الشاهين وصالح المطيري والصيفي الصيفي وعبدالعزيز الصقعبي.

‏‎وردا على سؤال حول إمكانية تغيير الموعد من قبل مقدمي الطلب قال: لا توجد إشكالية لدي ولكن لابد أن تكون المخاطبات رسمية وموجهة للرئاسة.

‏‎وافاد الغانم بان التنسيق بشأن حضور الحكومة للجلسة يتعلق بمقدمي الطلب وبالحكومة، ومن يجيب عن هذا السؤال هي الحكومة وليس الرئاسة التي يتحدد دورها في الالتزام بالإجراءات اللائحية.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة فيما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين مادام هناك تنسيق مسبق.

وقال: الحكومة ستحضر الجلسة الخاصة يوم الخميس المقبل لنظر أربعة قوانين، لافتا الى إن توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء تشدد على تذليل أي عقبات أمام تعاون واستقرار العلاقة مع مجلس الأمة.

وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطنين وإنفاذ برنامج عملها وخطط التنمية.

وقد تضمن طلب جلسة الاربعاء اقرار 6 تشريعات من بينها حقوق غير محددي الجنسية واستبدال رصيد الاجازات للموظف بمبلغ نقدي او ارجاءها لسنة اخرى.

وتضمن طلب جلسة الخميس مناقشة واقرار اربعة تقارير جاهزة من اللجان البرلمانية تتعلق بازمة التوظيف والتكويت وحماية حرية الرأي والتعبير للوقاية من عقوبات الحبس على الرأي بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

وادرج النواب في طلبهم التقرير رقم (40) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، والتقرير رقم (41) بشأن تعديل قانون المطبوعات والنشر. وكذلك التقرير رقم (53) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

من جهة ثانية، قالت الأمانة العامة للمجلس ان على النواب أخذ (مسحة) فحص كوفيد- 19 عن طريق الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة لعقد جلستين خاصتين.

من جهته أوضح النائب خالد المونس في تصريح أن عدم تضمين طلب الجلسة الخاصة لبعض المقترحات ذات الأولوية يرجع لعدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة.

من جهتها، اختارت لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد رئيساً خلفا للوزير مبارك العرو.

بدوره، قال النائب د. علي القطان: أبارك لعبدالصمد فوزه برئاسة لجنة الميزانيات، وباذن الله نستكمل المسيرة ونبذل كل ما نملك من جهود لما فيه الصالح العام لجميع أبناء الكويت.