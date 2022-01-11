الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق.. وواشنطن ترحب

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بغداد - الوكالات: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رحبت واشنطن بانعقاد الدورة الخامسة للبرلمان داعية قادة العراق ومجلس النواب الجديد للإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة.

واعلن الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس أنه يفتح باب الترشح لهذا المنصب خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وكان الحلبوسي وهو رئيس البرلمان السابق، انتخب لدورة ثانية بـ200 صوت، بينما فاز النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي بمنصب النائب الأول للرئيس.

من جهته رحبت واشنطن، امس بانعقاد الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من العملية الديموقراطية العراقية والسيادة الوطنية بحسب بيان للسفارة الأميركية في بغداد، نشرته عبر حسابها في فيسبوك.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة. وأكد البيان أهمية تشكيل الحكومة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار في حماية الديموقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا.

وأضاف يحدونا الأمل في أن تعكس الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق.