السيسي لـ«منتدى شباب العالم»: الحوار حتمي لإدارة الاختلاف

الأولى

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وقال السيسي، في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار العودة معا بمدينة شرم الشيخ، إن المنتدى أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

كما أكد حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز.

واختتم الرئيس المصري كلمته، معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، الذي شارك في جلسته الافتتاحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ويستضيف المنتدى عددا كبيرا من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الحالي، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.