تخصيص «جنوب القيروان» لـ«السكنية»

الأولى

أعلنت وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبدالله الفارس موافقة مجلس الوزراء -وبدعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد- على تخصيص منطقة «جنوب القيروان» كمشروع يسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسع قرابة 2,200 وحدة سكنية يستفيد منها 11,000 مواطن ومواطنة. وأشارت الفارس -في تصريح لها- إلى أن هذه الموافقة من مجلس الوزراء على تخصيص منطقة «جنوب القيروان» باعتباره مشروعا اسكانيا مستقبليا تأتي تأكيداً على الاهتمام الحكومي بالقضية الإسكانية، وقالت: سنعمل بتعاون كل من البلدية والمجلس البلدي خلال الايام القادمة بتوجيه الجهود نحو تحرير الأراضي للاستفادة منها كمشاريع اسكانية تخدم المواطنين وتسهم في التخفيف من طوابير الانتظار، وهو ما تضعه البلدية على رأس أولوياتها.