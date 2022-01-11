السيولة تتدفق في «الاحتياطي العام».. والرواتب «آمنة»

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كشفت مصادر معنية لـ النهار، عن أن دماء السيولة بدأت تتدفق في شرايين الاحتياطي العام، على وقع ارتفاعات أسعار النفط لمستويات تجاوزت حاجز الـ80 دولاراً للبرميل، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ الايرادات النفطية قرابة 19 مليار دينار بافتراض متوسط سعر قدره 74 دولاراً للبرميل وانتاج يومي قدره 2.425 ملايين برميل. وبينت أن الرواتب والالتزامات الحكومية باتت آمنة مؤقتاً، حيث ان ارتفاع السيولة عزز من قدرة الحكومة على تأمين جميع التزاماتها التي استنزفت سيولة الاحتياطي العام خلال جائحة كورونا وانخفاضات أسعار النفط.

ولفتت المصادر، الى أن تراجع العجز في الميزانية العامة للدولة سيعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المدرجة في خطط التنمية والتي تعطلت بسبب تداعيات الجائحة وما أحدثته من تراجع في الإنفاق على المشاريع التنموية، حيث لم يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي حاجز 1.15 مليار دينار في العام المالي 2020/2021 وهو الأدنى منذ 2010/2011.

ولفتت الى أن ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال العام المالي الحالي من مستوى 98 مليوناً بنهاية الربع الأول 2021/2022 إلى مستوى 562 مليوناً يعكس عودة الحكومة إلى الإنفاق بوتيرة متسارعة على المشاريع التنموية المدرجة في الخطة، وذلك على وقع ارتفاعات أسعار النفط.

وتقدر المصادر حجم التراجع في مستويات العجز المالي المقدر خلال العام المالي الحالي 2021/2022 بواقع 9 مليارات دينار، ليستقر عند مستويات 3 مليارات فقط بدلاً من مستواه المقدر بـ12.1 مليار دينار.

كما تستهدف الحكومة تعزيز ايراداتها غير النفطية عبر خفض نفقاتها غير الضرروية في الميزانية والتي حددها قرار مجلس الوزراء بحدود 2.3 مليار، ما نسبته 10 %من إجمالي الإنفاق البالغ 23 مليارا