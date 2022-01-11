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وطن النهار

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الهاشمي أكد الابتعاد بالتوصيات عن التأثير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

«الصحة»: منظومتنا متماسكة.. والوضع السريري مستقر


أكد رئيس فريق كوفيد-19 في وزارة الصحة الدكتور هاشم الهاشمي أن المنظومة الطبية متماسكة، ولديها القدرة على التعامل مع تطورات جائحة كورونا وفق الخبرات المتراكمة من الموجات السابقة. وطمأن الهاشمي في تصريح صحافي إلى أنه «من خلال توصياتنا سنحاول أن نبتعد عن أي تأثير على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية في المجتمع»، مشددا على أن ذلك «يحتاج الى تعاون المجتمع». وقال: «لن نضطر الى اتخاذ إجراءات أكثر إلا إذا كان هناك تأثير على السعة السريرية بشكل واضح في المستشفيات». وأشار إلى أن رغم استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسبوعين الماضيين، فإن الوضع السريري مازال مستقرا والمنظومة الطبية متماسكة، متوقعا حدوث ضغط على المستوصفات وحوادث المستشفيات لأن الحالات أغلبها بسيط. وأكد الهاشمي ضرورة اخذ الجرعة التعزيزية للقاح لأنه ثبت وفق الدراسات أنها تقلل من الأعراض الشديدة والحاجة لدخول المستشفيات، فضلا عن ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأهمها التباعد الاجتماعي.


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