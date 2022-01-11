السفير الهندي: 50 طبيباً متطوعاً يقدمون الاستشارات المجانية لأبناء الجالية

وطن النهار

مع اعلان سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج افتتاح مراكز التصديق الجديد امس الاثنين، دعا الجميع إلى الالتزام باللوائح والإجراءات التي أعلنتها حكومة دولة الكويت لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.

وحث جميع الهنود الذين لم يأخذوا لقاحاتهم على أخذ اللقاحات على الفور وأيضا تعزيز الحقن مبكرا.

وطالب في كلمة القاها بالمناسبة عبر الاون لاين الأشخاص الذين لديهم أي اتصال بأي مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 أو تظهر عليهم أي أعراض أن يزوروا على الفور أقرب منشأة صحية للحصول على استشارة طبية فحص طبي مناسب دون أي تردد أو تأخير.

واوضح ان السفارة على استعداد لتقديم أي مساعدة بما في ذلك تغطية النفقات الطبية لجميع الحالات الطبية الطارئة على أساس الوسائل التي تم اختبارها.

وقال: لقد قمنا أيضا بتعميم قائمة تضم أكثر من خمسين طبيبا هنديا من منتدى الأطباء الهنود الذين تطوعوا لتقديم الاستشارات المجانية عن بعد للمحتاجين.

وحث الجماعات والجمعيات على تجنب كل التجمعات الاجتماعية مشير الى ان السفارة انتقلت الى الوضع الافتراضي لتجنب التجمعات.

واضاف: جلسة اليوم على الإنترنت لإطلاعكم على مراكز التعهيد الجديدة التي تديرها BLS. ونحن ننتقل إلى مقر جديد في شرق وجليب عباسية والفحيحيل. بدءا من الساعة 8 صباحا في 11 يناير، سنعمل من مقر جديد. سأزور شرق الساعة 12 ظهر اليوم يليه جليب عباسية والفحيحيل. سنزور المكان بانتظام، وسيكون لدينا أيضا موظفو سفارتنا في المبنى على أساس منتظم. كما توضح شاشة الخلفية هنا، خدمات أفضل، مرافق أفضل هو الشعار الذي حددته للمراكز الجديدة. لقد نقلنا أيضا خدمات التصديق إلى مراكز التعهيد، كجزء من جهودنا لتقريب الخدمات من المنزل.

وتابع كلامه أنا متأكد من أنهم سوف يلبون توقعاتي وتوقعاتك وتوقعاتنا. سنعمل عن كثب مع BLS لضمان تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على أفضل المرافق.

وقال: أنا واثق من أن مراكز BLS في الكويت ستصبح أفضل خدمة تعهيد في الكويت وستقدم أيضا أفضل خدمة لجميع مراكز التعهيد الهندية في الخارج. إنني أتطلع إلى تلقي ملاحظاتك المنتظمة حول الخدمات والمرافق.

