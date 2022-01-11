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وطن النهار

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«الداخلية» تقاضي الفنانين أحلام والكبيسي

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 11 يناير 2022

علمت «النهار» ان وزارة الداخلية بصدد اقامة دعوى «كسر حظر» ضد الفنانة أحلام والفنان الكبيسيى بعد كسرهما الحجر الصحي، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق (شلونك)، وأشارت إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.
وجاء ذلك بعد أن تلقت وزارة الداخلية بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.


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