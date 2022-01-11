«التمريض» كرّمت الشطي

وطن النهار

تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري وبحضور عميد كلية التمريض د.علي الحجرف، كرمت الكلية مساعد العميد للشؤون الاكاديمية السابق د.ليلى الشطي تقديرا لجهودها التي بذلتها طيلة فترة توليها العديد من المناصب الإشرافية. وأشاد عميد الكلية د. الحجرف بتفاني وإخلاص د. الشطي في عملها، الأمر الذي أكسبها محبة زملائها وأسهم في تحقيق العديد من أهداف الكلية وتطلعاتها. و خلال الحفل تم تكريم رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية السابق د.آلاء الخليفة، ورئيس قسم العلوم الطبية الحيوية الأسبق أ.د.سهام مصطفى، ورئيس قسم دبلوم التمريض السابق د.عبير وليم والأستاذة أرسولا دي ديرو التي تقاعدت أخيراً.

