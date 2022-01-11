«الكهرباء»: تغيير التوربينات التجارية بـ«الغازية» في المشاريع

وطن النهار

كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن كلفة الوقود لوحدتي انتاج الكهرباء بقدرة 200 ميجاواط احداهما توربينة بخارية والاخرى توربينة غازية وذلك حسب بيانات السنه الماليه 2020/2021، حيث بينت الوزارة ان الدراسات التي استندت عليها الوزارة في تغيير اغلب مشاريعها من توربينات بخارية الى توربينات غازية كانت من خلال تعاقد الوزارة مع مستشار عالمي لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وتسلمت الوزارة اول تقرير في فبراير 2017 وتلى ذلك تقارير دورية عدة كانت ضمن الدراسات المقدمة مقارنات بين التوربينات البخارية والغازية.

وبينت المقارنات والفروقات بين الوحدة البخارية والغازية من حيث الاسعار اذ ان تكلفة الوقود لمدة 24 ساعة تشغيل وبقدرة 200 ميجاواط بالنسبة للوحدة البخارية 104.375 ديناراً فيما كانت للوحدة الغازية 96.686 ديناراً، بينما كانت تكلفة الوقود لمدة 11 شهراً تشغيل للبخارية 34.791.600 دينار، وللغازيه 32.228.535 ديناراً.

واكدت الوزارة أن استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل التوربينات الغازية والحرارية يعد نقلة نوعية في إنتاج الطاقة والمياه، حيث يعد أكثر كفاءة لتشغيل التوربينات في المحطات، ما يحقق وفرا يقارب 20 في المئة من الوقود المستخدم. وتسعى الوزارة دائما لتحسين كفاءة تشغيل وحدات إنتاج الكهرباء، سواء كانت توربينات غازية أم حرارية، خاصه وأن استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل التوربينات أفضل مقارنة بحرق الوقود الغازي من الجانب الاقتصادي، وكذلك الفني، علاوة على الأثر البيئي.

ويعتبر استخدام الغاز الطبيعي أفضل كذلك من حيث الكلفة الرأسمالية لبناء محطات تعمل بنظام الدورة المزدوجة بخلاف بناء المحطات ذات التوربينات الحرارية، إضافة إلى أن المدة الزمنية المستغرقة لتنفيذ مشاريع المحطات ذات التوربينات الغازية أقل من المدة المطلوبة لبناء المحطات ذات التوربينات الحرارية.

ومن أهم مميزات التوربينات الغازية ذات الدورة المزدوجة «قصر فترة الإنشاء التي تستغرق 21 شهرا، مقارنة بالتوربينات البخارية التي يستغرق بناؤها 42 شهرا، كما تتميز التوربينات الغازية بكفاءة حرارية أعلى من كفاءة التوربينات البخارية، وتقليل الانبعاثات الغازية، إضافة إلى تقليل كلفة «الكيلوواط ساعة» على مدى العمر الافتراضي للمحطة، الى جانب أن التوربينات الغازية توفر كذلك المرونة بالتشغيل في أوقات الأحمال المنخفضة، وتوفير الاستهلاك، مع إمكان زيادة صافي الطاقة الكهربائية المنتجة لنفس المساحة المخصصة للمشروع.

