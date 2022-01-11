«الهلال الأحمر» احتفلت بذكرى إشهارها

وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير أن الجمعية ستظل داعمة لكل جهد إنساني تماشيا مع النهج الثابت لسياسة دولة الكويت الإنسانية.

وأشاد بمناسبة الذكرى ال 56 لإشهار الجمعية في العاشر من يناير عام 1966 بدور وجهود كل من أسهم في دعم العمل التطوعي من أجل إبراز دور الكويت الإنساني وحرصها على المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى خدمة الإنسانية والفئات المحرومة وضحايا الكوارث الطبيعية.

وقال إن الجمعية دأبت على تعزيز العمل في مختلف المحافل والأنشطة الدولية إذ اتسع نطاق عملها منذ نشأتها لتصل مساعداتها الإنسانية إلى أكثر من 104 دول ومنظمات في شتى أنحاء العالم لتقديم الدعم للمنكوبين في الكوارث الطبيعية أو من صنع البشر أو في النزاعات المسلحة.

وذكر أن الجمعية قدمت خلال العام الماضي مساعدات إنسانية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأزمات والكوارث في ظل جائحة كورونا كما أقامت عددا من المشاريع التحتية والتنموية لإعادة الحياة في كثير من الدول مبينا أن أبرز الدول المستفيدة من هذه المساعدات هي اليمن ولبنان والأردن والسودان بالإضافة إلى اللاجئين السوريين ولاجئي الروهينغيا.

وأضاف أن الجمعية لها برامج دائمة على المستوى المحلي من خلال تقديم الخدمات في مجال الصحة والتعليم والإغاثة ورعاية الأيتام والمعاقين والمسنين والعمالة إضافة إلى المشاريع الرمضانية والأعياد الدينية.

