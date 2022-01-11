9 أعضاء: مستندات تقصي حقائق النظافة.. «وينها»؟

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على اقرار مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة والتي تضمنت 36 مادة بعد تعقيب نائب المدير العام لشؤون قطاعي بلديتي محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق، كما وافق المجلس على تخصيص موقع لانشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية وهو الاقتراح الذي تقدم به العضو احمد هديان. وبارك المجلس في جلسة تناوب على رئاستها اسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري بشأن عمل استبيان شهري الكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت وهو الاقتراح الذي تقدم به العضو عبدالسلام الرندي. من جانب آخر قدم 9 اعضاء طلبا لنائب رئيس البلدي عبدالله المحري يقضي بتسليم مستندات ادانة لشركات النظافة من رئيس لجنة تقصي حقائق عقود النظافة السابق م. عبدالسلام الرندي، هذا وقد تعامل المحري مع الطلب باحترافية ومهنية وباستشارة قانونية وابقاء الطلب على الجدول لحين حضور رئيس لجنة تقصي حقائق عقود النظافة م. عبدالسلام الرندي لعدم وجوده في الجلسة ومناقشته في الجلسة القادمة،

وتضمن الطلب الذي تقدم به الاعضاء حمود العنزي، حمد المدلج، فهيد المويزري، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب، د. علي بن ساير، حمدي نصار، عبدالله الرومي عبدالوهاب بورسلي انه بعد مرور قرابة 60 يوما لقرار المجلس البلدي بايقاف اعمال لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة وجب على رئيسها السابق تسليم ما لديه من مستندات ادانة لشركات النظافة، ليتسنى للمجلس البلدي من ممارسة دورة الرقابي واتخاذ القرار المناسب.

طعن الذمم

بدورها عقبت العضو المهندسة مها البغلي على الطلب قائلة انه تم تمديد عمل اللجنة لمدة سنة وأكثر بعد موافقة المجلس البلدي، فيما قال الدكتور حسن كمال ليس هناك طعن في الذمم نعمل ككتلة واحدة في المجلس البلدي وهدفنا اقرار المشاريع وليس الاختلاف فيما بيننا، مطالبا ان يتم مناقشة الطلب في وجود العضو عبدالسلام الرندي حيث انه تعذر حضوره وارجائه الى الجلسة القادمة. من جانب آخر وافق المجلس على اقتراح العضو م. مها البغلي بشأن اعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة وزيادة حاويات النظافة على الشواطئ، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية اضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الأحمر في منطقة امغرة الصناعية.

اشارات الجهراء

وابدى المجلس عدم موافقته على الاقتراح المقدم بشأن تحويل الاشارات المرورية في الجهراء الى دوارات، فيما وافق على الاقتراح المقدم بشأن تسمية احد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز سند الصليلي.

وقام المجلس بتأجيل الرد على السؤال المقدم من العضو م. عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، كما قام بتأجيل السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن احصائية مخالفات سكن العزاب، فيما اكتفى بالرد على السؤال المقدم من العضو د.م حسن كمال بشأن مشروع القرية التراثية.

كما قام المجلس بتأجيل السؤال المقدم من العضو احمد هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات في محافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرجأ الرد على سؤال العضو د.علي بن ساير بشأن عدم وضع لوحات ارشادية في منطقة صيهد العوازم والشدادية « مدينة صباح السالم الجامعية،فيما اكتفى بالرد على السؤال المقدم من العضو م. حمود عقله العنزي بشأن قرار المجلس البلدي اعادة تطوير منطقة خيطان.

