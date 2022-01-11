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«حماية البيئة» تنظم اليوم العالمي لعد الطيور 15 الحالي


أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على لسان رئيس فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد شاه عن تنظيم احتفالية «اليوم العالمي لعد الطيور» السبت 15 من يناير الحالي مشاركة منها في الاجندة العالمية لهذه الفعالية التي تحرص مئات المنظمات والجهات على المشاركة بها سنويا بما يتناسب مع انسب اوقات الرصد لديها.
وقال شاه ان الجمعية اعدت برنامجا حافلا لرصد الطيور في الكويت، معلنا ان تنظيم الفعالية التي تنطلق ظهر السبت المقبل بشاطئ الصليبخات كوقت مناسب لرصد العديد من الانواع، مؤكدا ان الموقع يتواءم مع عمليات العد كونه من الأماكن ذات الحساسية البيئية وموئلا مناسبا لجذب اعداد كبيرة من الطيور، الأمر الذي يساعد في عدها، داعيا هواة ومحبي الطيور والتصوير الفوتوغرافي والجمهور للمشاركة في الاحتفالية التي دعت اليها الجمعية العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والمجاميع التطوعية للمشاركة فيها.


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