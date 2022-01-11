«جمعية السلام الخيرية» دشَّنت «إغاثيتها» الجديدة «شاحنات الكويت»

وطن النهار

دشنت جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية حملتها الاغاثية الجديدة «شاحنات الكويت» لاغاثة سورية واليمن صباح امس في مقر الجمعية بمنطقة العديلية والتي تستمر في الفترة ما بين 10 يناير الحالي وحتى 13 فبراير المقبل، بحضور جمع غفير من الداعمين والشخصيات العامة.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الجمعية ضاري البعيجان ان هذه الحملة تأتي لاستكمال حملات شاحنات الانسانية التي دشنتها جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية عام 2016، لتستمر مسيرة الخير بفضل جهود وتبرعات المحسنين والداعمين من اهل الكويت والخليج العربي.

وأضاف البعيجان ان حملة «شاحنات الكويت» سوف يستفيد منها اكثر من 1800 مخيم في سورية ونحو 1500 مخيم في اليمن، حيث يضم المخيمان آلاف اللاجئين الذين بحاجة الى مواد اعاشة ومواد غذائية وتدفئة وملابس خاصة وأننا في فصل الشتاء حيث البرد القارس وموجات الصقيع والثلوج.

وأوضح ان الجمعية تميزت بشكل كبير في تنفيذ مشروع شاحنات الانسانية الاغاثية من خلال تجهيز شاحنات كبيرة لاغاثة سورية واليمن، وتضم هذه الشاحنات تبرعات مختلفة منها: (مواد غذائية، تمور، طحين، ملابس وكسوة وأحذية، بطانيات وشراشف، خشب وفحم للتدفئة، ومنظفات صحية)، وبعد اكتمال هذه الشاحنات يتم تسييرها الى الدول المخصصة لها، سواء المحتاجين او اللاجئين. وأضاف ان هناك نحو 150 فريقا تطوعيا يشاركون في جمع التبرعات للحملة، بالاضافة الى دواوين الكويت والشركات وناشطين في العمل الانساني والخيري وأكثر من 30 شخصية من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المحلية، وقد خصصت وزارة الاعلام عدة برامج اذاعية وتلفزيونية عن الحملة، وأيضا القنوات والصحف وشاشات الاعلان داخل الجمعيات التعاونية المختلفة وعدد من الشركات.

وختاما اكد البعيجان ان الجمعية اعتادت على توثيق هذه التبرعات لمتبرعيها حرصا على الثقة المتبادلة بينهم وبين الجمعية، داعيا المحسنين الكرام الى دعم الحملة والتبرع لها من خلال موقع الجمعية الالكتروني alsalamkwt.orgاو عبر الكيو ار المرفق او بالاتصال بالخط الساخن 1858555 او الحضور شخصيا لمقر الجمعية بالعديلية.

شاحنات الكويت

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية د. نبيل العون ان تاريخ 1 يناير 2022 هو يوم مبارك لأنه يتزامن مع انطلاق حملة شاحنات الكويت لاغاثة سورية واليمن، والتي يستفيد منها اكثر من 2000 مخيم في سورية ونحو 1500 مخيم في اليمن ينتظرون الدعم الكبير من اهل الكويت من الداعمين والمتبرعين الكرام من الأفراد والشركات والدواوين وأيضا من اهل الخليج والعالم العربي والاسلامي لتخفيف معاناة اشقائنا في سورية واليمن. وتوقع العون ان يتجاوز عدد الشاحنات ما تم جمعه في الحملة الماضية التي كانت منذ عام باسم حملة «شاحنات نواف الخير والعطاء» من حيث عدد الشاحنات وحجم التبرعات، لافتا الى انها جمعت 313 شاحنة وبلغ مجموع التبرعات اكثر من 5 ملايين دولار، مؤكدا بقوله «باذن الله سوف نكسر هذا الرقم ونحقق رقما جديدا في مجال العمل الخيري والانساني بفضل الله وبفضل جهود المحسنين الكرام، ونقول لكل العالم ان الكويت هي مركز العمل الانساني وسنخفف من معاناة اشقائنا في سورية واليمن.

واكد ان الجمعية تحرص على توثيق شاحنة كل متبرع بشكل كامل من بداية التبرع وحتى وصول التبرعات الى مستحقيها وبكل شفافية وهو ديدن جمعية السلام الذي اعتادت عليه سنويا.

محبة الخير

بدورها قالت المحسنة الشيخة مرايم الخير ان اللسان يعجز عن الشكر والتقدير لجمعية السلام الخيرية ولأهل الكويت الذين يحرصون سنويا على دعم الاشقاء في سورية واليمن وجميع بلدان العالم. وأضافت ان هناك الكثير من المحتاجين لتبرعات اهل الكويت خاصة مع قدوم الشتاء في دول العالم المختلفة خاصة في سورية واليمن، ومشاركتنا في هذه الحملة لكي نقول لهم اننا بجانبكم ولن نتخلى عنكم، لأن هذا العمل هو ما يبقى للانسان.

