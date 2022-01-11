انطلاق اختبارات الثانوية العامة غداً

وطن النهار

يتوجه طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي غدا الأربعاء، إلى لجان اختبارات الثانوية العامة لتقديم اختبارات الفترة الدراسية الأولى من العام الدراسي 2021/2022، حيث يقدم طلبة القسم الأدبي امتحان اللغة الفرنسية بينما يقدم طلبة القسم العلمي اختبار مادة الرياضيات، في حين بدأ طلبة التعليم الديني اختباراتهم منذ السادس من الشهر الحالي.

في إطار استعدادات التوجيه الفني العام لمادة الرياضيات ذكرت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات بالإنابة د. مها العنزي، أنه تم إعداد بنوك أسئلة لجميع المراحل والصفوف كمراجعات للرجوع إليها عند الحاجة إلى جانب شرح وافٍ لدروس المنهج من قبل متخصصين على مواقع وقنوات التواجيه الفنية للمناطق التعليمية في اليوتيوب.

وأكدت العنزي أن الامتحانات وضعت في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الفروق الفردية، وتم توفير حلول أسئلة كراس التمارين، مشيرة إلى أنها نشرت سابقًا .

ونوهت إلى توفر بث مباشر قبل الامتحان بيومين لحل نماذج اختبارات سابقة والرد على جميع استفسارات الطلبة وسيتم تسجيلها ليتمكن الطالب من الرجوع إليها في اي وقت على قناة توجيه الرياضيات حولي في اليوتيوب على الرابط / https://youtube.com/channel/UCO8J41cYV3jZHRFE1MTEeQw.

وقدمت د. العنزي نصائح عدة للطلبة منها الاعتماد على المذاكرة من كتاب الطالب وكراسة التمارين والبعد عن السهر الذي يؤدي إلى التوتر في ليلة الامتحان والنوم مبكرًا حتى يتمكن الطالب من التركيز وأداء الامتحان والحصول على نتائج أفضل .

ودعت د. العنزي الطالب إلى الحرص أثناء الامتحان وقراءة جميع الأسئلة بصورة جيدة ومعرفة المطلوب، والبدء بحل الأسئلة السهلة، ومن ثم الرجوع إلى بقية الأسئلة، وعدم ترك اي سؤال بدون إجابة وعند الانتهاء من إجابة الأسئلة بالكامل يخصص وقت للمراجعة والتأني وعدم السرعة بتسليم ورقة الامتحان، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.

وفي إطار استعدادات توجيه اللغة الفرنسية لاختبار طلاب القسم الأدبي للصف الثاني عشر، ذكر الموجه الفني العام للغة الفرنسية أنور الكندري أن التوجيه انتهى من توزيع اللجان حسب لوائح وآلية كنترول القسم الأدبي من خلال توزيع المعلمين والمعلمات على طاولات التصحيح وفقا للاشتراطات الصحية .

وقدم الكندري نصائح عدة للطلاب والطالبات لتقديم الأفضل في الاختبار، وأهمها الاستعداد للدراسة من خلال تقسيم محتوى المادة الدراسية، وإعداد جدول دراسي لتسهيل الدراسة بالإضافة إلى إعداد خرائط ذهنية لكل مهارة لتساعد على الحفظ والتذكر بشكل أسهل.

وأكد على ضرورة المبادرة إلى التسجيل في دروس التقوية التي تنظمها المناطق التعليمية من خلال المدارس، ليتسنى للطالب مراجعة الدروس مع ضرورة التركيز على مفردات الدروس حتى يسهل على الطالب كتابة التعبير والتعليق على الصور بجمل بسيطة جدا.

ودعا الكندري الطلاب والطالبات إلى التوكل على الله، وعدم التسرع في الخروج من اللجنة إلا بعد التأكد من حل جميع الأسئلة سائلا المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب والطالبات.

