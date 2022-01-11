حجز موظفي «التربية» في المصاعد

وطن النهار

جراء خروج محطة التحويل الرئيسة جنوب السرة انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من «الزهراء- حطين السلام- الشهداء» الامر الذي استدعى تدخل فرق الطوارئ التابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية لعمل اللازم واعادة التيار لمناطق جنوب السرة التي انقطع عنها التيار وقد تمت إعادة التيار بالكامل لجميع المناطق. ومن جانب اخر اكدت وزارة الكهرباء عن وضع الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خطة زمنية لإيصال التيار والمياه إلى المناطق السكنية الجاري تنفيذها، لتلبية احتياجاتها.

وكان التيار الكهربائي الذي حدث امس قد اثر في مبنى ديوان عام وزارة التربية الرئيسي الكائن في منطقة الوزارات في جنوب السرة، ما تسبب في تعطل جميع القطاعات والادارات إلى جانب تعطل التكييف لاسيما في غرفة السيرفيرات والاسانسيرات ما أدى إلى حجز عدد من الموظفين والمراجعين في المصاعد الكهربائية طوال فترة الانقطاع الذي قارب نصف ساعة.

