«Gust» جددت اتفاقية التعاون مع «ktech»

وطن النهار

جددت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاونها مع كلية الكويت التقنية «ktech»، والتي تهدف إلى تيسير عملية استكمال الطلبة الخريجين لدرجة البكالوريوس من خلال معادلة المواد المشتركة بين الكلية والجامعة، إضافة إلى تعزيز التبادل المعرفي بين الجهتين.

وتم تجديد توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها وفد من جامعة الخليج إلى كلية الكويت التقنية، ضم كلاً من رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، نواف ارحمه، ورئيس جامعة الخليج بالوكالة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، البروفيسور الدكتور بسام علم الدين، والمسجل العام في الجامعة، محمد المضف، وبحضور كل من رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية، مشاري أيمن بودي، ونائب الرئيس للشؤون الطلابية والتسجيل، نورة أيمن بودي، ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، عبد الرحمن عبد القادر العجيل وإيمان الشطي رئيس قسم الخدمات الطلابية المهنية.

بدوره،أعرب رئيس جامعة الخليج بالوكالة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، البروفيسور بسام علم الدين، عن سعادته بتجديد هذه الاتفاقية بين الجهتين، والتي تتيح الفرصة للراغبين من طلبة كلية الكويت التقنية إمكانية استكمال دراستهم لدرجة البكالوريوس في جامعة الخليج، ليضيفوا بذلك تجربة تعليمية متنوعة لتحصيلهم العلمي، وليكون ذلك مساهماً في فتح المزيد من آفاق الفرص الوظيفية لهم بعد تخرجهم وانتقالهم إلى سوق العمل.

