المالك: تنفيذ برامج ومشاريع في الصحة والتربية وبناء القدرات

وطن النهار

ثمن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د. سالم المالك مبادرات الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني ودعمها اللا محدود للمشروعات ذات الصلة. جاء ذلك في تصريح أدلى به المالك لـ «كونا» على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى البلاد وتستمر حتى الخميس المقبل تلبية لدعوة من وزارة التربية رئيس اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة. وأوضح أن الزيارة التي تأتي في إطار الحرص على تطوير التعاون المشترك بين (إيسيسكو) والمؤسسات الكويتية ستشهد عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الوزارات والجهات المعنية بمجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والابتكار والثقافة والاتصال. وأضاف أنه التقى في مستهل زيارته إلى البلاد المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي وبحثا آفاق التعاون والشراكة في مجالات التنمية الاجتماعية والخدمات الإنسانية بالتنسيق مع (الكويتية للتربية والعلوم والثقافة).

وذكر أنه تم الاتفاق على التعاون بشأن تنفيذ برامج ومشاريع في التنمية الاجتماعية والخدمات الإنسانية في مجالات التربية والصحة وبناء القدرات والتدريب لصالح «الفئات الهشة وفي المناطق النائية» ودعم المنشآت التربوية والتجهيزات التعليمية.

وأفاد أنه التقى أيضا المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الدكتور تهامي العبدولي وناقشا آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تكوين وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن والتعاون في مجال الآداب والفنون واللغة العربية والشعر ونشر البحوث والدراسات والتأليف والترجمة وإطلاق جوائز تشجيعية مشتركة في هذا المجال.

