الموسى فوّض اليوسف باختصاصات في «الزراعة»

وطن النهار

أصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى قراراً فوّض فيه المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف مباشرة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية، باعتبار هيئة الزراعة تابعة لإشراف الوزير.

ونص القرار على 9 استثناءات لم يخوّل المدير العام بممارستها والمتمثلة في تعيين ونقل شاغلي الوظائف القيادية، تعيين وندب ونقل شاغلي الوظائف الإشرافية، إحالة شاغلي الوظائف القيادية وشاغلي الوظائف الإشرافية للتحقيق، الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف عن العمل للمصلحة العامة، الإحالة للتقاعد، إصدار قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين، تشكيل اللجنة الفنية، إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، وإبلاغ السلطات القضائية عند وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام.

