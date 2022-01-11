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وطن النهار

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«القُصّر»: 33 خدمة إلكترونية عبر «سهل»

فايز الزعل
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الثلاثاء 11 يناير 2022

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن إضافة خدمة جديدة لتطبيق سهل الحكومي تمكن المشمولين برعاية الهيئة من طلب كشف حساب لآخر 6 عمليات على الحساب دون الحاجة لمراجعة مبنى الهيئة او احد افرعها. وأوضحت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون القصر مريم مال اللـه أن عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق ارتفع الى 33 خدمة وذلك بإضافة خدمة جديدة، وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمضي قدما لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي لما له من أهمية بالغة سواء في زمن جائحة كورونا أو خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ومواكبة رؤية الكويت لعام 2035. وأكدت مال الله على حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها، مؤكدة استمرار الجهود الهادفة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة عبر التطبيق والتي ستسهم وبشكل كبير في سرعة انجاز معاملات ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة وانجاز معاملاتهم واستفساراتهم آليا دون دون الحاجة لمراجعة مبنى الهيئة او احد افرعها.


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