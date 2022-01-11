الشراء الانتقائي قاد البورصة لمستويات قياسية جديدة في 2022

مال وأعمال

للجلسة الثالثة على التوالي واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بشكل جماعي مع نمو وتيرة التداولات مع استمرار الشراء الانتقائي واستهداف عدد من الاسهم الشعبية التي بدأت في تأسيس مراكز سعرية جديدة في 2022 بعد موجات التراجع والضغط التي تعرضت لها في نهاية 2021 وقد انعكس ذلك ايجابا على القيمة السوقية التي ارتفعت في نهاية الجلسة بنحو 218 مليون دينار دينار وبنسبة 0.5 في المئة، لترتفع من 42.035 مليار دينار إلى 42.253 مليار دينار

وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.53 في المئة وبنحو 38 نقطة لترتفع من 7152.04 نقطة إلى 7190.04 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.45 في المئة وبـ 35.3 نقطة من 7760.5 نقطة إلى 7795.9 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 45.5 نقطة ليرتفع من 5969.45 نقطة إلى 6014.9 نقطة، وارتفع المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 1 في المئة وبـ 61.9 نقطة من 6243.48 نقطة إلى 6305.4 نقطة.

وكانت البورصة قد شهدت ارتفاعاً في مستهل تعاملات الجلسة بدعم صعود 7 قطاعات، حيث زاد مؤشرها العام بنسبة 0.3 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26 في المئة، في حين ارتفع المؤشر «الرئيسي» بنحو 0.42 في المئة، والمؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.54 في المئة، وبلغت أحجام التداول في البورصة في أول نصف ساعة من الجلسة نحو 52 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1.5 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 11.5 مليون دينار.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً، لتصعد أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 20.1 في المئة لتصل إلى 355.7 مليون سهم مقابل 296 مليون سهم في جلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة بنحو 20.5 في المئة لتصل إلى 72.1 مليون دينار بالمقارنة مع 59.8 مليون دينار، وزادت الصفقات من 10.1 ألف صفقة إلى 12.7 ألف صفقة.

