سلة «أوبك» إلى 82.14 دولاراً للبرميل

مال وأعمال

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولار و34 سنتا ليصل الى 82?14 دولارا للبرميل.

وذكرت نشرة منظمة (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69?89 دولارا للبرميل.

وكان تحالف (أوبك +) قد قرر في اجتماعه الوزاري الـ24 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للانتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال شهر فبراير القادم.

كما اتفق التحالف على متابعة تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ومراقبة تبعاته على السوق وإجراء تعديلات فورية اذا لزم الامر.

وينتظر ان يواصل (أوبك +) تعديلات في الانتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات تبلغ 5?8 ملايين برميل يوميا على ان يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري الـ25 للتحالف المقرر عقده عبر تقنية (فيديو كونفرنس) في الثاني من فبراير القادم.

