«KIB» نظَّم ندوة عن أسس الاستثمار والتقييم العقاري

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في الإدارة العقارية، بإجراء ندوة علمية في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، ملبيا دعوتها لمناقشة أسس الاستثمار والتقييم العقاري بمقر الجامعة في منطقة الشدادية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئه التدريس بالجامعة وعدد من طلبة وطالبات الكلية، حيث قام المهندس/ فهد الصالح، مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، والمهندس/ حسام الكولك، رئيس فريق مهندسي قسم التقييم العقاري، بنقل خبراتهم ومعرفتهم التقنية في المجال العقاري لأجيال المستقبل من رواد الأعمال وقادة التطوير العقاري في البلاد.

وخلال الندوة، وبعد مقدمة تضمنت نبذة عن تاريخ البنك في المجال العقاري منذ عام 1973، قام الصالح بشرح معنى الاستثمار العقاري للطلبة، والحديث عن أبرز خصائصه، مع استعراض مجموعة من الأمثلة لهم عن كيفية الاستثمار في سوق العقارات محليا وعالميا، موضحا أهميتها كواحدة من أفضل الأصول الملموسة، والتي يظل سوقها مستقرا ومحل استدامة بالمقارنة مع غيرها، رغم التغيرات والظروف المختلفة التي تطرأ عليه باستمرار، كما ناقش الصالح الفروقات بين أنواع العقارات، مثل السكن الخاص والسكن الاستثماري، والمباني التجارية والمجمعات، وغيرها. وبالإشارة إلى سلسلة الخدمات الإدارية والتمويلية المختلفة، بما فيها التمويل الإسلامي، الهادفة نحو تطوير القطاع العقاري في دولة الكويت، قام الصالح خلال ندوة KIB بتسليط ضوء على واحدة من أبرز تلك الخدمات، وهي التقييم العقاري، والتي تشمل كل من معاينة العقارات للعملاء، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتحديد الإيجارات للوحدات المختلفة للعقارات، فضلا عن تقدير تكلفة الإنشاء وتقديم الاستشارات والتقارير الفنية لمختلف المشاريع العقارية، ذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع ومراحل إنجازها. مضيفا أن مجال التقييم العقاري يعد من مجالات العمل المرموقة عالميا، لما يتطلب من خبرة ونظرة هندسية دقيقة وتفصيلية وتطبيقات علمية للوصول الي قيمة عادلة للعقار المراد تقييمه.

ومن جانبه تطرق المهندس/ حسام الكولك إلى بعض من العوامل التي يمكنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قيمة العقارات، موضحا أن هناك عوامل طبيعية وتنظيمية، واقتصادية واجتماعية أيضا، كما قام الكولك بشرح طرق وأساليب الوصول الي القيمة العادلة للعقارات في ظل تلك العوامل، من أهمها طريقة التكلفة وطريقة رسملة الدخل وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقاري، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأمثلة داخل السوق الكويتي ومناقشتها بشكل مفصل مع الطلاب.

ومن جهة أخرى، أكد عضو هيئه التدريس في قسم التمويل والمنشآت المالية في جامعة الكويت، الدكتور/ سعود الثاقب، على أن الهدف الأساسي من تنظيم تلك الندوة هو تثقيف طلبة كلية العلوم الادارية بمفاهيم الإدارة العقارية وأسس التقييم العقاري، وذلك في إطار الدور المتميز الذي تقوم به جامعه الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في هذا المجال.

وبعد الانتهاء من الندوة، تقدم فريق الجامعة بالشكر والتقدير للإدارة العقارية بـ KIB على إعداد وتقديم هذه الندوة الغنية بالمعرفة. كذلك، توجه الصالح بكل الشكر على دعوته من قبل جامعة الكويت لإلقاء هذه الندوة ومشاركة خبرات KIB الواسعة والشاملة في مجال الاستثمار والتقييم العقاري.

ومن الجدير بالذكر أن قسم التقييم العقاري في KIB يعتبر مرجعاً رئيسياً لمجموعة من أهم الجهات الحكومية، والمؤسسات المصرفية، وكذلك الشركات الاستثمارية والعقارية أيضا، والتي تقوم بالاستعانة بخدمات الإدارة العقارية المتكاملة في البنك بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي يعزى إلى الخبرة الطويلة والواسعة التي يتمتع بها KIB في هذا المجال منذ نشأته في 1973 تحت اسم «البنك العقاري الكويتي».

