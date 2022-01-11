«بيتك» يواصل حملة «بطاقتك بداية رحلتك»

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «بطاقتك بداية رحلتك» الفريدة من نوعها والمخصصة لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، ضمن اطار الاهتمام بالعملاء ومنحهم مميزات فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية.

وتمنح حملة «بطاقتك بداية رحلتك» جوائز عبارة عن رحلات سفر حسب اختيار العميل، وسيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة، حيث تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع.

وتشمل عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصة لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.

وتستمر الحملة حتى 10 فبراير من العام الجاري 2022، وتوزع جوائز سحوبات الحملة كالتالي:

سحب على اميال نادي الواحه بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزاً شهريا)، سيحصل كل فائز على 50,000 ميل من نادي الواحة.

سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).

وينفذ «بيتك» ضمن حملة «بطاقتك بداية رحلتك»، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة للعملاء والمجتمع، ويتضمن البرنامج مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة.

ويسهم ربط الجوائز بامكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ«بيتك» ولشركائه: ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ«بيتك» تجاه عملائه. ويؤكد «بيتك» حرصه على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ الكثير من الحملات، لما لذلك من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ«بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بانواعها المختلفة.

