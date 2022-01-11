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مال وأعمال

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«برقان»: هويدا فازت بـ 4 آلاف دينار في سحب «المزايا»


أعلن بنك برقان عن فوز هويدا رفعت عبدالله بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4000 د.ك. وقد أعربت الفائزة عن سعادتها بالفوز. ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجانا في السنة الأولى بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 4000 د.ك. في السحب الربع سنوي، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه وسيواصل بنك برقان بتقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العملاء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال هذا العام. وللراغبين بفتح حساب المزايا يتطلب أن تبدأ رواتبهم من 150 د.ك. أو أكثر.


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