«زين» تدعو مبدعي الكويت إلى المشاركة في تصميم نُصب تذكاري بقلب العاصمة

مال وأعمال

دعت زين مبدعي ومبدعات الكويت من المهندسين والمصممين وكل من يملك شغفا بالتصميم المعماري للمشاركة في تقديم أفكارهم وتصاميمهم لبناء نصب تذكاري يعكس هوية وتاريخ وثقافة الكويت الأصيلة، والذي ستغطي الشركة جميع تكاليف بنائه في قلب العاصمة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الدعوة أتت ضمن شراكتها مع محافظة العاصمة لتنفيذ مشروع تزيين احد مداخل العاصمة الرئيسة، وتحديدا الجزيرة الواقعة بين منطقتي ضاحية عبدالله السالم والشامية، حيث تم اختيار زين (المشغل الوطني) العام الماضي لتطوير المدخل والقيام بأعمال الصيانة، في خطوة تعكس دور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام.

وانطلاقا من إيمانها الشديد بطاقات وإبداعات الشباب، فقد دعت زين المهندسين والمصممين وكل من يملك شغفا بالتصميم المعماري، أن يشاركوها أفكارهم وتصاميمهم لبناء النصب التذكاري عبر الموقع الإلكتروني zainkuwaitcity.kw.zain.com، على أن يعكس المشروع في تصميمه هوية وتاريخ وثقافة الكويت، وستقوم الشركة باختيار التصميم الفائز وفق مجموعة من المعايير الفنية، والتكلف ببناء المشروع وتنفيذه بالتعاون مع محافظة العاصمة.

ويعتبر هذا المشروع ثمرة التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيسهم في عمليات تجميل هذا المدخل الرئيسي للمحافظة خطوة أولى لتجميل باقي مناطقها، حيث تبحث زين شكل التصميم النهائي للنصب التذكاري الذي ستتولى مهمة تشييده في الموقع، من خلال دعوة المبدعين والشباب المبادرين إلى المشاركة في أعمال التصميم بالتقدم بأفكارهم الإبداعية، على أن يتم اختيار التصميم الأكثر تعبيرا وتميزا للنصب التذكاري للمشروع، كما ستقوم بأعمال الترميم والتجديد لموقع الجزيرة بالكامل.

وتحرص زين كمؤسسة في القطاع الخاص الكويتي على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تسهم بالتحفيز على العطاء وتشجيع الإقبال على الأنشطة التي تخدم المجتمع، وخاصة تلك التي تعمل على رفع حالة الوعي بين جميع الفئات العمرية في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحفيز روح العمل التطوعي، ونشر ثقافة التجميل والتخضير في مناطق البلاد.

