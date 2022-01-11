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مال وأعمال

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الشروط والأحكام


? التقديم عبر الموقع الإلكتروني zainkuwaitcity.kw.zain.com
? يجب أن يعكس الهيكل/ المجسم في تصميمه طابع وهوية الكويت التراثية أو تاريخ الكويت.
? يجب ألا تتعدى مساحة التصميم 10x10 أمتار.
? يجب إرفاق رسومات أو صور أو مقاطع فيديو توضح تفاصيل وهيئة التصميم بشكل واضح ودقيق.
? يمكن تقديم فكرة التصميم فقط، وستقوم زين بتنفيذ المشروع.
? في حال أراد صاحب التصميم الفائز تنفيذ المشروع بنفسه، يجب أن يراعي ألا تتعدى مدة تنفيذ المشروع ثلاثة أسابيع.
? يحق لزين قبول أو رفض أي من التصاميم المقدمة.
? يحق لزين التغيير في تفاصيل التصميم المختار إذا ما دعت الحاجة لذلك.
? ستتبنى زين تكاليف تنفيذ المشروع الفائز، مع العلم بأنه لا توجد أي مكافآت مالية أو عينية مقدمة لصاحب التصميم الفائز.
? سيتم قبول التصاميم من 10 – 24 يناير 2022.


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