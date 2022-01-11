«جولدمان ساكس»: «الفيدرالي» قد يرفع الفائدة 4 مرات

مال وأعمال

توقع «جولدمان ساكس» رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 4 مرات هذا العام، في مارس ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر، وذلك حسبما ذكرت «بلومبرج».

وذكر «جان هاتزيوس» رئيس قسم أبحاث الاستثمار العالمي لدى البنك في مذكرة بحثية أن التقدم السريع في سوق العمل الأميركي، والإشارات المتفائلة التي ظهرت في وقائع اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي عقد في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر، يشيران إلى تسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يستعدون للتحرك بشكل أسرع من المرة السابقة التي شددوا فيها السياسة النقدية، في محاولة لمنع الاقتصاد الأميركي من التدهور.

