.. وتعزِّز نمو أعمالها رقمياً

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج (KGOC) عن استخدمها لمجموعة تطبيقات Oracle Fusion Cloud Applications لأتمتة عملياتها الأساسية بالكامل في أقسام الخدمات المالية والموارد البشرية وتخطيط موارد الشركة للمساعدة في تحقيق مهمتها المتمثلة في أن تصبح واحدة من أكثر شركات النفط والغاز تقدماً وتطوراً من الناحية التقنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

قال أحمد صفر، رئيس فريق عمل تقنية المعلومات لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج: «يلعب التحول الرقمي القائم على السحابة في الشركة الكويتية لنفط الخليج دوراً أساسياً في تعزيز كفاءة الأعمال لتحقيق النمو المستدام وبناء القوى العاملة المستقبلية التي لا تؤدي المهام الروتينية وتركز عوضاً عن ذلك على تقديم المشاريع ذات القيمة الكبيرة». وقال ليوبولدو بوادو، نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال لدى شركة Oracle في شرق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت الشركة الكويتية لنفط الخليج بفضل استخدام تطبيقات Oracle Fusion Cloud قادرة على تكييف نماذج الأعمال والعمليات بسرعة وخفض التكاليف وتعزيز الابتكار وتحقيق المزيد من النمو. وإلى جانب تجربة المستخدم الحديثة التي تساعد على تعزيز الإنتاجية.

