«حماية المنافسة»: رفع إجراءات الرقابة ومنع الاحتكار

مال وأعمال

قال جهاز حماية المنافسة إن عام 2021 شهد انطلاقة جديدة لعمل الجهاز في المجالات المنوطة به لاسيما إجراءات الرقابة على الأسواق لرفع أدائها وتعزيز المنافسة العادلة رغم الاثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على عمل الجهاز.

وأوضح (حماية المنافسة) في تقرير خاص لـ (كونا) يتناول أهم انجازاته في 2021 أنه استطاع بسط يده على قطاعات عدة جديدة كانت خارج رقابته بعد صدور القانون الجديد رقم 72 لعام 2020 والمعني بعمل الجهاز.

وأضاف أن هذا القانون منح الجهاز حرية التحرك وتلقي طلبات (التركز الاقتصادي) الناتجة عن الاستحواذات أو الاندماجات بين الشركات العاملة في السوق والموافقة عليها بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من أنها لا تخل بمنافسة السوق.

وذكر أن 2021 شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة بموجب القرار رقم 14 لعام 2021 والذي يهدف إلى وضع قواعد موضحة ومكملة للقانون رقم 72 لسنة 2020 بغرض التشجيع على إيجاد الأسواق الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية واستقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتية كخطوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

ولفت إلى أنه استطاع إنجاز الكثير من الدراسات لقطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع التأمين وتجارة الحديد إضافة إلى تعزيز المنافسة في مزادات أسواق الخضار والفواكه رغم أن العودة للحياة الطبيعية في ظل جائحة (كوفيد 19) لم تقر إلا في الربع الأخير من العام الماضي.

وبين أنه تلقى عام 2021 خمسة طلبات تركز اقتصادي (الاندماج والاستحواذ) وانتهت دراسة تلك الطلبات إلى إصدار قرارات بالموافقة على صفقتي استحواذ تمثلث الأولى في استحواذ شركة (دي أس في بانلبيا-اس) الدنماركية على شركة (أجيليتي) بقيمة 1?3 مليار دينار (نحو 4?2 مليار دولار) وكذلك الموافقة على صفقة استحواذ شركة (كلام تليكوم البحرين) على شركة زاجل الدولية الكويتية للاتصالات بقيمة 16?2 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار).

