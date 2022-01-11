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«الجهاز» وقَّع مذكرة مع كلية الحقوق


وقَّع جهاز حماية المنافسة مذكرة تعاون استراتيجي مع كلية الحقوق في جامعة الكويت تهدف الى التعاون في انشطة الأبحاث العلمية والدراسات العملية والبرامج التدريبية والخدمات الاستشارية وإعداد الاختبارات.
وقال الجهاز في بيان صحافي انه قد وقع على المذكرة كل من رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أ.د. راشد العجمي والعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية الحقوق بجامعة الكويت أ. د عبدالله الحيان بحضور المستشار القانوني للجهاز نواف العسكر.
أوضح الجهاز أن المذكرة تأتي في تطوير الانشطة البحثية والدراسات العملية للجهاز وتفعيل أوجه ومسارات البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية واعداد الاختبارات اللازمة للتقدم للوظائف الفنية في جهاز حماية المنافسة.


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