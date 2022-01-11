قرارات «أوبك بلس» تمهد الطريق إلى 90 دولاراً للبرميل

مال وأعمال

يعتقد عدد من الخبراء أن القرار الذي اتخذته دول أوبك بلس (OPEC+) يمهد لاستقرار أسعار خام برنت بين 72 و81 دولارا للبرميل. في تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا الروسية قالت الكاتبة يفغينيا بيرتسيفا إن تحالف أوبك بلس قرر بعد اجتماعه الأول في 2022 الإبقاء على خطة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

وتولى عدد من الخبراء من اللجنة الفنية التابعة لأوبك بلس تقييم الوضع الحالي لسوق النفط العالمي، والنظر في التوقعات المستقبلية، ولم يجدوا أي مبرر لتغيير خطة زيادة إنتاج النفط في فبراير وقد اتخذت دول أوبك بلس بعد جولة سريعة من المفاوضات على مستوى وزاري قرارا بزيادة حجم إنتاجها اليومي بمقدار 400 ألف برميل، وفق الكاتبة. ومن المرجح -حسب الخبراء- أن يستقر سعر خام برنت بين 72 و81 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام الجاري، فيما قد تصل الأسعار في منتصف الصيف إلى 90 دولارا.

وجاء في البيان الختامي الذي نشرته أوبك بلس عقب الاجتماع الوزاري «نعيد التأكيد على خطة تغيير الإنتاج وآلية زيادة الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الـ19 لوزراء منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، وكذلك على قرار زيادة إجمالي الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022». يرى فرولوف أن قرار دول أوبك بلس الإبقاء على خطط زيادة الإنتاج بالكمية المحددة مسبقا يعكس عدم رؤيتها أي تهديدات بناء على مستويات العرض الحالية رغم أن الولايات المتحدة حاولت في وقت سابق إثارة المخاوف من خلال إعلان نيتها الاعتماد على مخزونات النفط الإستراتيجية.

