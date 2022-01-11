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مال وأعمال

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الخام واصل صعوده مع تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا


ارتفعت أسعار النفط حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولاراً للبرميل.
النفط يرتفع بنحو 5% في الأسبوع الأول من 2022
وارتفعت أسعار النفط 5 % الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.
وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.


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