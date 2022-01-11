محيي الدين: جميع التوقعات الدولية للاقتصاد «إيجابية»

اقتصاد مصر

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي د. محمود محيي الدين، إن مصر حافظت على معدل نمو جيد خلال الأشهر الماضية بالرغم من تفشي جائحة كورونا،موضحاً أن جميع التوقعات الدولية المستقبلية لمعدل النمو في مصر كلها إيجابية .

وتوقع خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن يشهد عام 2022 على المستوى الاقتصادي استكمالا لبعض العناصر الإيجابية والسلبية، والمزيد من التحديات.

وأشاد بمشروع «حياة كريمة»، واصفاً إياه بالأهم في الفترة الأخيرة، قائلاً: «هيفتح فرص عمل لا حصر لها،والقائمون على مبادرة حياة كريمة يستحقون الشكر»، وحول النصيحة التي يوجهها للحكومة للتعامل مع أزمة التضخم قال: «اللي هيخرج مصر من مشاكل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار ليس فقط السياسات النقدية ولكن المشروعات والاستثمارات وتوفير فرص العمل»، مشيراً إلى أن مصر بدأت بالفعل في مشروعات كبيرة مهمة.. ولكن يجب الاهتمام بزيادة التصدير والاستثمارات قائلاً: «يجب على مصر حل مشكلات ومعوقات التصدير والمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي مهمة».

وشدد محيي الدين،على أن الاقتصاد العالمي لا يعمل بمفرده ولكن يتأثر بالأوضاع السياسية،وهذا يتضح جليًا في آداء البورصات الأميركية والأوروبية وشرق آسيا كونها تمثل مرآة للاقتصاد مقارنة بالسوق المصرية التي تعبر عن أداء الاقتصاد الحقيقي.

وتابع: مؤشرات البورصات العالمية تتراجع وتتجه إلى اللون الأحمر في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي تعبر فيها أسواق المال عن أدائها الاقتصادي لكن على عكس مصر أداء المؤشرات الاقتصادية القوية لا تعكسه أداء البورصة المصرية كون هناك كثير من القطاعات غير المقيدة أو المسجلة بها.

ورأى محيي الدين، أن التقلب مازال سمة الأسواق وهذا يعكس حالة اللا يقين وهذا بسبب التأثيرات الصحية الناتجة عن جائحة كورونا،كما أن التوقعات تقول إن موجة «أوميكرون» ستكون سريعة وقصيرة وهذا لا يهون الأمر مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

كما توقع أن يكون التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالأخص الفيدرالي الأمريكي تعتمد على آليتين، أولهما إما رفع أسعار الفائدة، وثانيًا تيسير نقدي وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق الأسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات.

وتوقع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة أن يكون له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالأخص الفيدرالي الأميركي تعتمد على اليتين، أولهما إما رفع أسعار الفائدة أو تيسير نقدي، وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق الأسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي ،أصدر تقرير مؤخراً عن أداء الاقتصاد المصري توقع فيه أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

