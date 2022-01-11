تنفيذ 5952 وحدة بمشروع «JANAA» الشيخ زايد

اقتصاد مصر

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تمت وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة الشيخ زايد خلال 2021، تولى تنفيذ 5952 وحدة بالمراحل المختلفة بمشروع الإسكان «JANAA»، حيث تم الانتهاء من المباني لـ2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، و 816 وحدة بالمرحلة الرابعة بالمشروع، و 528 وحدة بالمرحلة الخامسة بالمشروع بتوسعات المدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ المشروع 85%، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني لـ1920 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع «JANAA «، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للعمارات وبلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية لتلك المرحلة 77%.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد م.مصطفى فهمي،أن قطاع الخدمات شمل الانتهاء من تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيهاً، ويتكون من الدور الأرضي الذي يضم 36 محلاً، والدور الأول يضم 34 محلاً، وذلك نظراً لمخاطر تواجد الورش الصناعية والمستودعات أسفل العمارات السكنية، الأمر الذي استلزم ضرورة نقلها لما تسببه من إزعاجٍ للمواطنين ونشوب الحرائق.

وأضاف أن مشروعات الخدمات، شملت إنشاء ملعبين ثلاثيين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه بهدف دعم وتعزيز النشاط الرياضي بالمدينة، وتنفيذ مبنى الحضانة بمدرسة النيل بالكامل واستلامها إدارياً وتشغيلها، بجانب تنفيذ باقي المباني بالمدرسة واستلامها ابتدائياً بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، كما شملت الخدمات الانتهاء من المبنى الإداري الجديد للجهاز لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد،إلى أنه تم الانتهاء من مشروع الممشى السياحي بمحور العبور،ويضم مولات تجارية ومبنى المطاعم وملاعب خماسية بالمنطقة الترفيهية بطريق محور العبور، بكلفة 130 مليون جنيهاً، وتم تسليم الشركات المولات المخصصة لهم وتشغيلها، بجانب إقامة ملتقى زايد الثقافي، حيث تم وضع مخطط لتنفيذ مشروع ثقافي يتكون من (منشآت سهلة الفك والتركيب – مسار دراجات – ممشى - أماكن ومسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة، وغير ذلك)، ومن المقترح توطين عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية بالمشروع وتشمل: مسارح – معارض – ورش عمل – قاعات موسيقى، بجانب مبادرات للجهاز بالمشاركة مع المجتمع المدني ومنها مبادرة أخلاق مصرية - مبادرة لا للتسول - لا للباعة الجائلين.

