30 % نمواً في الصادرات إلى فرنسا

اقتصاد مصر

ارتفعت حركة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي، بنسبة 30% بنهاية شهر أغسطس الماضي لتسجل نحو 516 مليون يورو ، مقارنة بنحو 400 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب التمثيل التجاري المصري بفرنسا. ونظم المكتب ندوة افتراضية حول «قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية في مصر» وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية الفرنسية بفرنسا وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ومؤسسة The Global Diwan بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة في هذه القطاعات وكذا معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية، واستعرض الوزير مفوض تجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وخاصة المؤشرات الإيجابية خلال انتشار فيروس كورونا، كما استعرض المناخ الاستثماري ومزايا الاستثمار في مصر وضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في مصر والفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية. واستعرضت الشركات الفرنسية أنشطتها في مجالات القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية حيث رحبت ببحث إمكانيات تعزيز التعاون مع نظيرتها المصرية خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والحاصلات الزراعية إلى السوق الفرنسي. أشار المكتب إلى أن مؤشرات الصادرات المصرية ساهمت في انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 42% ليبلغ نحو 620 مليون يورو خلال يناير – أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.