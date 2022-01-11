بـ 250 مليون يورو.. الإسكندرية «مدينة خضراء»

اقتصاد مصر

«250 مليون يورو».. ميزانية وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على إتاحتها لتمويل مشروع مترو الإسكندرية (خط أبو قير)، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك لدعم رؤية الدولة التنموية في المجالات كافة، وتعزيز تحركاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل.

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحكومة المصرية، كشفت أنه «من خلال التمويل الإنمائي، الذي يتم توفيره بشكل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات دولية أخرى، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ستنفذ أعمال البنية التحتية لمشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية وأبو قير وتحويله لخط مترو».

«المشاط» أشارت إلى أن التمويل الجديد يدعم توجه الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي تتمتع فيه مصر بريادة إقليمية من خلال خطط واضحة في قطاعات التنمية المختلفة، مثل النقل والطاقة المتجددة والمياه، فضلا عن الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتغير المناخ 2050، التي أطلقت ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو خلال الشهر الجاري، كما يعكس الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد وجهودها لدفع التحركات الدولية نحو التغلب على التغيرات المناخية واستضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ. وأضافت: المشروع يأتي في إطار برنامج المدن الخضراء، الذي يطبقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من دول العالم، وانضمت له مدينتا القاهرة والسادس من أكتوبر والإسكندرية، مؤخرًا، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية، وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية، من خلال التعاون المثمر بين كافة الأطراف ذات الصلة. من ناحيته ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل الجديد سيوجه لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية بالمشروع وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك ترقية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وتوفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد، موضحًا أن المشروع يتسق مع إستراتيجية البنك لمصر وبالتحديد مع أولوياته لتحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية في البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل تطوير قدرات عالية أكثر اخضرارًا في النقل العام.

